История обменного курса чилийское песо–норвежские кроны

Обменный курс чилийское песо/норвежские кроны сейчас составляет 0,011, отражая изменение в размере -0.947% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.995% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,012, и минимумом, равным 0,011, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.066% уменьшение стоимости.