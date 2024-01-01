История обменного курса чилийское песо–нигерийские найры

Обменный курс чилийское песо/нигерийские найры сейчас составляет 1,721, отражая изменение в размере -0.661% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.305% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,790, и минимумом, равным 1,711, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.711% уменьшение стоимости.