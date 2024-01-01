История обменного курса чилийское песо–монгольские тугрики

Обменный курс чилийское песо/монгольские тугрики сейчас составляет 3,585, отражая изменение в размере -1.941% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.398% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 3,739, и минимумом, равным 3,585, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.208% уменьшение стоимости.