История обменного курса чилийское песо–македонские денары

Обменный курс чилийское песо/македонские денары сейчас составляет 0,060, отражая изменение в размере -1.728% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.270% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/македонские денары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,062, и минимумом, равным 0,060, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.210% уменьшение стоимости.