История обменного курса чилийское песо–ливанские фунты

Обменный курс чилийское песо/ливанские фунты сейчас составляет 94,972, отражая изменение в размере -1.958% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.972% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/ливанские фунты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 98,874, и минимумом, равным 94,862, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.208% уменьшение стоимости.