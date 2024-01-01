История обменного курса чилийское песо–кувейтские динары

Обменный курс чилийское песо/кувейтские динары сейчас составляет 0,000, отражая изменение в размере -1.925% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.045% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/кувейтские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,000, и минимумом, равным 0,000, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.212% уменьшение стоимости.