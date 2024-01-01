История обменного курса чилийское песо–египетские фунты

Обменный курс чилийское песо/египетские фунты сейчас составляет 0,051, отражая изменение в размере -1.841% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.484% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/египетские фунты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,053, и минимумом, равным 0,051, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.223% уменьшение стоимости.