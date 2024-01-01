История обменного курса чилийское песо–колумбийские песо

Обменный курс чилийское песо/колумбийские песо сейчас составляет 4,298, отражая изменение в размере -0.610% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.189% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/колумбийские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,381, и минимумом, равным 4,272, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.722% уменьшение стоимости.