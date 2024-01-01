История обменного курса чилийское песо–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс чилийское песо/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере -1.547% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.166% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.220% уменьшение стоимости.