История обменного курса чилийское песо–аргентинские песо

Обменный курс чилийское песо/аргентинские песо сейчас составляет 0,981, отражая изменение в размере -1.780% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.411% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/аргентинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1,015, и минимумом, равным 0,980, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.208% уменьшение стоимости.