История обменного курса чилийское песо–ангольские кванзы

Обменный курс чилийское песо/ангольские кванзы сейчас составляет 0,937, отражая изменение в размере -2.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.987% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,976, и минимумом, равным 0,935, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.732% уменьшение стоимости.