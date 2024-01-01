История обменного курса чилийское песо–армянские драмы

Обменный курс чилийское песо/армянские драмы сейчас составляет 0,413, отражая изменение в размере -1.712% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.689% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/армянские драмы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,429, и минимумом, равным 0,412, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.244% уменьшение стоимости.