Белизские доллары в саудовские риялы

Сконвертируйте BZD в SAR по реальному обменному курсу

1 000 bzd
1 875,48 sar

BZ$1,000 BZD = SR1,875 SAR

Среднерыночный курс в 04:29
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BZD в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,87601,8760
Низкий1,87531,8750
В среднем1,87561,8754
Изменить-0.02%-0.01%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BZD к SAR

За последние 30 дней максимальный курс BZD к SAR составил 1,8760, а минимальный — 1,8753. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8756. Изменение курса BZD к SAR в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к SAR составил 1,8760, а минимальный — 1,8750. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8754. Изменение курса BZD к SAR в процентном соотношении составило -0.01.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,37183,6421,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,338161,0240,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

BZD в USD

BZD в ZAR

BZD в CAD

BZD в INR

BZD в SGD

BZD в GBP

BZD в AUD

BZD в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Саудовский риял
1 BZD1,87548 SAR
5 BZD9,37740 SAR
10 BZD18,75480 SAR
20 BZD37,50960 SAR
50 BZD93,77400 SAR
100 BZD187,54800 SAR
250 BZD468,87000 SAR
500 BZD937,74000 SAR
1000 BZD1 875,48000 SAR
2000 BZD3 750,96000 SAR
5000 BZD9 377,40000 SAR
10000 BZD18 754,80000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Белизский доллар
1 SAR0,53320 BZD
5 SAR2,66599 BZD
10 SAR5,33198 BZD
20 SAR10,66396 BZD
50 SAR26,65990 BZD
100 SAR53,31980 BZD
250 SAR133,29950 BZD
500 SAR266,59900 BZD
1000 SAR533,19800 BZD
2000 SAR1 066,39600 BZD
5000 SAR2 665,99000 BZD
10000 SAR5 331,98000 BZD