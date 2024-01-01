История обменного курса белизский доллар–саудовские риялы

Обменный курс белизский доллар/саудовские риялы сейчас составляет 1,875, отражая изменение в размере 0.003% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/саудовские риялы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,875, и минимумом, равным 1,875, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.004% увеличение стоимости.