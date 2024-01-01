История обменного курса белизский доллар–австралийские доллары

Обменный курс белизский доллар/австралийские доллары сейчас составляет 0,746, отражая изменение в размере 0.515% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.970% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/австралийские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,746, и минимумом, равным 0,736, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.297% увеличение стоимости.