سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى البيزو الفلبيني

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 9.5235 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.310% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.636% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 9.5235 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 9.36198 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.212%.