سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الفلبيني

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 9.53352 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.219% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.589% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 9.54559 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 9.38444 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.360%.