История обменного курса датская крона–филиппинские песо

Обменный курс датские кроны/филиппинские песо сейчас составляет 8,404, отражая изменение в размере -0.102% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.988% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/филиппинские песо колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 8,570, и минимумом, равным 8,394, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.891%.