烏茲別克索姆兌CFP法郎匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌CFP法郎的匯率目前為0.009，較昨日改變了0.317%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.420%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌CFP法郎的匯率波動，在29-07-2024高見0.009，並在25-07-2024低見0.009。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.218%。