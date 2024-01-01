烏茲別克索姆兌中非法郎匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌中非法郎的匯率目前為0.048，較昨日改變了0.455%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.717%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌中非法郎的匯率波動，在29-07-2024高見0.048，並在23-07-2024低見0.048。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.271%。