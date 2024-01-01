烏茲別克索姆兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌坦桑尼亞先令的匯率目前為0.214，較昨日改變了0.830%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.186%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在29-07-2024高見0.214，並在25-07-2024低見0.211。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.252%。