烏茲別克索姆兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌馬來西亞令吉的匯率目前為0.000，較昨日改變了-0.260%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.868%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌馬來西亞令吉的匯率波動，在23-07-2024高見0.000，並在29-07-2024低見0.000。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.258%。