烏茲別克索姆兌毛里求斯盧比匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌毛里求斯盧比的匯率目前為0.004，較昨日改變了-0.179%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.075%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌毛里求斯盧比的匯率波動，在24-07-2024高見0.004，並在29-07-2024低見0.004。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.346%。