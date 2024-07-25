烏茲別克索姆兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為0.360，較昨日改變了0.487%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.684%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見0.360，並在25-07-2024低見0.357。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.869%。