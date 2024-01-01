烏茲別克索姆兌利比里亞元匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌利比里亞元的匯率目前為0.016，較昨日改變了0.171%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.139%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌利比里亞元的匯率波動，在29-07-2024高見0.016，並在25-07-2024低見0.015。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.167%。