烏茲別克索姆兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為0.038，較昨日改變了0.435%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.445%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在29-07-2024高見0.038，並在23-07-2024低見0.037。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.285%。