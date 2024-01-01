烏茲別克索姆兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為0.007，較昨日改變了0.140%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.323%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在23-07-2024高見0.007，並在26-07-2024低見0.007。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.695%。