烏茲別克索姆兌阿爾及利亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌阿爾及利亞第納爾的匯率目前為0.011，較昨日改變了0.290%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.068%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌阿爾及利亞第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.011，並在25-07-2024低見0.011。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.154%。