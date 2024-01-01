烏茲別克索姆兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌多明尼加比索的匯率目前為0.005，較昨日改變了0.204%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.245%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌多明尼加比索的匯率波動，在29-07-2024高見0.005，並在25-07-2024低見0.005。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.229%。