烏茲別克索姆兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為0.042，較昨日改變了0.170%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.340%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在23-07-2024高見0.042，並在25-07-2024低見0.042。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.452%。