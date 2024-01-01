烏拉圭比索兌贊比亞克瓦查匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌贊比亞克瓦查的匯率目前為0.651，較昨日改變了0.241%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.812%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌贊比亞克瓦查的匯率波動，在26-07-2024高見0.651，並在23-07-2024低見0.641。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.920%。