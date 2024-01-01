烏拉圭比索兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為1.013，較昨日改變了-0.281%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.218%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在22-07-2024高見1.026，並在24-07-2024低見1.012。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。