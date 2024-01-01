烏拉圭比索兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌新台幣的匯率目前為0.816，較昨日改變了0.116%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.206%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌新台幣的匯率波動，在22-07-2024高見0.819，並在24-07-2024低見0.810。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。