烏拉圭比索兌湯加帕安加匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌湯加帕安加的匯率目前為0.059，較昨日改變了1.224%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.110%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌湯加帕安加的匯率波動，在26-07-2024高見0.059，並在25-07-2024低見0.057。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.604%。