烏拉圭比索兌索羅門群島元匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌索羅門群島元的匯率目前為0.207，較昨日改變了1.047%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.777%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌索羅門群島元的匯率波動，在29-07-2024高見0.209，並在24-07-2024低見0.204。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.296%。