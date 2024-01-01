烏拉圭比索兌塞爾維亞第納爾歷史匯率
歡迎查看烏拉圭比索兌塞爾維亞第納爾歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的烏拉圭比索（UYU）兌塞爾維亞第納爾（RSD）的歷史匯率走勢。
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烏拉圭比索兌塞爾維亞第納爾匯率歷史紀錄
今日，烏拉圭比索兌塞爾維亞第納爾的匯率目前為2.686，較昨日改變了0.290%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.088%。在過去一星期，烏拉圭比索兌塞爾維亞第納爾的匯率波動，在25-07-2024高見2.691，並在23-07-2024低見2.656。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.912%。
如何將烏拉圭比索兌換成塞爾維亞第納爾
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇UYU你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇RSD你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前UYU兌RSD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。