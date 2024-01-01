烏拉圭比索兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為0.114，較昨日改變了0.362%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.147%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在25-07-2024高見0.114，並在23-07-2024低見0.113。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.918%。