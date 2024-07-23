烏拉圭比索兌波蘭茲羅提匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌波蘭茲羅提的匯率目前為0.099，較昨日改變了0.791%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.422%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌波蘭茲羅提的匯率波動，在25-07-2024高見0.099，並在23-07-2024低見0.097。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.956%。