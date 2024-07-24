烏拉圭比索兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌巴基斯坦盧比的匯率目前為6.922，較昨日改變了0.064%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.773%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在25-07-2024高見6.939，並在24-07-2024低見6.866。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。