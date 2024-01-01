烏拉圭比索兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌馬來西亞令吉的匯率目前為0.115，較昨日改變了-0.465%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.503%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌馬來西亞令吉的匯率波動，在23-07-2024高見0.117，並在29-07-2024低見0.115。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.950%。