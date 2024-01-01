烏拉圭比索兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌馬拉威克瓦查的匯率目前為42.981，較昨日改變了0.028%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.606%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見43.201，並在24-07-2024低見42.709。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-1.000%。