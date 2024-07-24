烏拉圭比索兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為0.379，較昨日改變了0.465%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.988%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在24-07-2024高見0.384，並在24-07-2024低見0.375。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-1.510%。