烏拉圭比索兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為0.439，較昨日改變了-0.103%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.860%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在25-07-2024高見0.443，並在22-07-2024低見0.435。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。