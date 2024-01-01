烏拉圭比索兌摩洛哥迪拉姆匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌摩洛哥迪拉姆的匯率目前為0.246，較昨日改變了0.299%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.082%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌摩洛哥迪拉姆的匯率波動，在24-07-2024高見0.247，並在23-07-2024低見0.243。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了1.171%。