烏拉圭比索兌萊索托洛蒂匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌萊索托洛蒂的匯率目前為0.459，較昨日改變了0.993%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.388%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌萊索托洛蒂的匯率波動，在25-07-2024高見0.461，並在23-07-2024低見0.451。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.978%。