烏拉圭比索兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌老撾基普的匯率目前為550.544，較昨日改變了-0.053%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.564%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌老撾基普的匯率波動，在24-07-2024高見552.161，並在24-07-2024低見546.882。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。