烏拉圭比索兌危地馬拉格查爾匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌危地馬拉格查爾的匯率目前為0.192，較昨日改變了-0.059%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.437%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌危地馬拉格查爾的匯率波動，在23-07-2024高見0.193，並在24-07-2024低見0.191。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.950%。