烏拉圭比索兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌甘比亞達拉西的匯率目前為1.689，較昨日改變了-0.785%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.728%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌甘比亞達拉西的匯率波動，在26-07-2024高見1.707，並在24-07-2024低見1.675。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。