烏拉圭比索兌加纳塞地匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌加纳塞地的匯率目前為0.368，較昨日改變了0.120%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.632%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌加纳塞地的匯率波動，在26-07-2024高見0.369，並在24-07-2024低見0.365。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.949%。