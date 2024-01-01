烏拉圭比索兌格魯吉亞拉里匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌格魯吉亞拉里的匯率目前為0.068，較昨日改變了0.215%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.595%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌格魯吉亞拉里的匯率波動，在23-07-2024高見0.068，並在22-07-2024低見0.067。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.955%。